Район Коптево
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Район Коптево

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На Большой Академической восстановят цоколь и плиточное покрытие

Глава управы Александр Мизгарь провел обход территории по запланированному маршруту. Компанию ему составили первый заместитель главы и заместитель, исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник района Коптево», жители района.

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