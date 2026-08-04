На Большой Академической восстановят цоколь и плиточное покрытие

Глава управы Александр Мизгарь провел обход территории по запланированному маршруту. Компанию ему составили первый заместитель главы и заместитель, исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник района Коптево», жители района.
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