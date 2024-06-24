Вторая серия нового сезона сериала «Дом дракона» доступна на русском языке

Премьеры "Дома дракона" продолжают радовать поклонников сериала. После успешного первого сезона, в котором была представлена история династии Таргариенов за 300 лет до главных событий "Игры престолов", ожидания от второго сезона были очень высокими.
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