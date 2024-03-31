Во Франции осудили идею передать ВСУ сотни танков и ракет

Лидер французской оппозиционной центристской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал идею главы Министерства обороны (МО) Франции Себастьяна Лекорню поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки и ракеты.
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