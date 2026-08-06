Поток трудовых мигрантов из Средней Азии пошел на спад

За первое полугодие 2026 года число рабочих въездов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии сократилось на 15% и составило 1,9 млн против 2,3 млн за аналогичный период прошлого года, при этом из Таджикистана поток упал на 17,9%, из Киргизии — на 16,7%, из Узбекистана — на 13,2%.