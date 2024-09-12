Токен FIRO вырос после того, как Binance объявила о предстоящем хардфорке

Токен FIRO вырос почти на 4% после того, как Binance объявила о предстоящем хардфорке. Ожидается, что эти изменения, которые произойдут на блоке высотой 958 655 в сентябре 2024 года, существенно скорректируют токеномику FIRO.
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