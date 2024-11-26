Политика как он...
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Политика как она есть

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Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа и администрация действующего американского лидера Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий нынешней администрации полноценно начать передачу дел представителям республиканца.

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Комментарии
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АндрейБорков
Кто бы сомневался, что будет тоже самое, что и сейчас, только под другим &quot;соусом&quot; и другими &quot;приправами&quot;. Сой своему по неволе брат(фашистская народная поговорка, фильм &quot;Брат-2&quot;).
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