Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа и администрация действующего американского лидера Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий нынешней администрации полноценно начать передачу дел представителям республиканца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии