Правительство РФ не согласилось с идеей скидки при оплате эвакуации авто

Проект 50%-ной скидки при оплате эвакуации задержанного транспортного средства требует концептуальной переработки, заявили в правительстве РФ в своем отзыве на законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (партия «Новые люди») 27 ноября, пишет ТАСС.
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