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Почему конституцию России написали американцы и она устраивает Путина

Развал Советского Союза потребовал изменений в основной закон государства — Конституцию. Пришедший к власти в результате госпереворота, Борис Ельцин торопил свое окружение — немедленно переписать Конституцию, которая бы отвечала новым запросам страны, сориентированной на западные ценности.

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