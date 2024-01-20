Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 320 солдат и технику на Донецком направлении

Подразделения группировки "Юг" российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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