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Царьград

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Что известно о нападении на полицейского в Колпино

Что известно о нападении на полицейского в Колпино

По данным СМИ, сотрудник полиции госпитализирован.На полицейского в Колпино произошло нападение, сообщает ночью на понедельник, 15 июля, издание 78ru.

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