На базу ВМФ Аргентины прибыли японские военные корабли

Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана и глава МВФ Аргентины Хулио Гуардиа приняли 7 августа командира учебной эскадры морской пехоты сил самообороны Японии контр-админала Конно Ясусигэ, сообщает пресс-служба аргентинского оборонного ведомства.
Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана и глава МВФ Аргентины Хулио Гуардиа приняли 7 августа командира учебной эскадры морской пехоты сил самообороны Японии контр-админала Конно Ясусигэ, сообщает пресс-служба аргентинского оборонного ведомства.
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