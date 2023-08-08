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На базу ВМФ Аргентины прибыли японские военные корабли

На базу ВМФ Аргентины прибыли японские военные корабли

Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана и глава МВФ Аргентины Хулио Гуардиа приняли 7 августа командира учебной эскадры морской пехоты сил самообороны Японии контр-админала Конно Ясусигэ, сообщает пресс-служба аргентинского оборонного ведомства.

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