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Вяльбе об идее не признавать CAS в России: «Это абсолютно глупо. Все спортсмены станут бесправными, у них не будет шансов что-то доказать»

Елена Вяльбе прокомментировала законодательную инициативу о непризнании в России решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

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