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Bloomberg: Украина отказала США в возмещении 500 миллиардов долларов

Bloomberg: Украина отказала США в возмещении 500 миллиардов долларов

Киев оценивает фактическую помощь Соединенных Штатов в 90 миллиардов долларовУкраина отклонила предложение США о создании фонда объемом 500 миллиардов долларов, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению трат американской стороны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

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