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Аргументы и Факты

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Тайна сделки: эксперты сказали, что Зеленский дал Трампу вместе с ресурсами

Тайна сделки: эксперты сказали, что Зеленский дал Трампу вместе с ресурсами

Сделка по ископаемым, которую заключили США и Украина, вызывает много вопросов. Как пишет газета The Washington Post, никто не знает реальную ценность украинских редкоземельных металлов и не может определить, какие затраты потребуются для их добычи.

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Комментарии
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Eduard
Это зависит и от Россси,просто отвоюют всё и никаки сделки не посчитают законными так как власть на Украине незаконная,как и самозванец Зеленский!
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12 час.
Eduard
Что янки в Украину вкладывли мы не видели и не знаемможет ничего,тем более это не кредиты,а ПОМОЩЬ,а помощь не возвращается!
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12 час.
Eduard
Россия должна взё врнуть с недрамиа договора и якобы проданое порвать!
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12 час.
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