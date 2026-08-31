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Регионы России

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1 сентября — День знаний: традиции, поздравления и праздничная атмосфера

1 сентября — День знаний: традиции, поздравления и праздничная атмосфера

1 сентября по всей России отмечается как День знаний — официальный праздник, символизирующий начало нового учебного года и открытие новых горизонтов для школьников и студентов.

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