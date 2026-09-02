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Ушаков опроверг информацию об отказе Путина встречаться с главой ЦРУ

Ушаков опроверг информацию об отказе Путина встречаться с главой ЦРУ

Юрий Ушаков опроверг слухи о том, что Владимир Путин отказался от встречи с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, заявив, что подобных планов изначально не существовало.

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