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В ЦПВС рассказали о повреждении зданий в результате обстрела Дамаска

В ЦПВС рассказали о повреждении зданий в результате обстрела Дамаска

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов 30 марта сообщил на брифинге, что удар по окрестностям Дамаска нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля.

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