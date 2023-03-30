В ЦПВС рассказали о повреждении зданий в результате обстрела Дамаска

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов 30 марта сообщил на брифинге, что удар по окрестностям Дамаска нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля.