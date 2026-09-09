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От ветеринара до звезды экрана: как Степан Девонин похудел на 32 кг и покорил кино

От ветеринара до звезды экрана: как Степан Девонин похудел на 32 кг и покорил кино

Степан Девонин мог святи свою жизнь с медициной, но бросил Академию имени Скрябина ради Школы-студии МХАТ и выбрал актёрский путь.

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