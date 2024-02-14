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«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

   Как выяснило следствие, после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312.

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Комментарии
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Sergej Masur
Истинный бандеровец.
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1 час.
Владимир Росс
Вероятно вот таких чиновников не на нары надо рассаживать, а ковать в кандалы и направлять на работы, чтобы скучно не сиделось и посильно отрабатывали материальный вред.
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20 мин.
Бобкина Татьяна
Видимо надо подумать нашему руководству о  таких нерадько, сердюковых и им подобным .В России  что то в последнее время чиновники совсем обнаглели. Не пора ли внести в Думу предложение об серьезном ужесточении законов для воров.
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16 мин.

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