«Ми» не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

Вероятно вот таких чиновников не на нары надо рассаживать, а ковать в кандалы и направлять на работы, чтобы скучно не сиделось и посильно отрабатывали материальный вред.

Бобкина Татьяна

Видимо надо подумать нашему руководству о таких нерадько, сердюковых и им подобным .В России что то в последнее время чиновники совсем обнаглели. Не пора ли внести в Думу предложение об серьезном ужесточении законов для воров.