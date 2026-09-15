🗳 Новоаннинский участковый Калякин Константин борется за звание "Народного участкового-2026" 💪💪💪 Друзья, давайте поддержим нашего кандидата, проголосовав на сайте МВД.
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