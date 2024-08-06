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Танки на границе: уничтожение техники и живой силы ВСУ, прорыва на территорию РФ не было!

Танки на границе: уничтожение техники и живой силы ВСУ, прорыва на территорию РФ не было!

Ситуация полностью под контролем российский войск. Уже уничтожены два танка противника. Работает артиллерия, по данным мониторинговых каналов противника, российские войска наносят удары по территории Сумской области.

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