Военэксперт Кнутов: Урсула фон дер Ляйен превращает ЕС в военный блок

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал идею председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен создать для Евросоюза (ЕС) свой аналог статьи 4 НАТО.
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