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Царьград

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Роскачество предупредило о рисках патоки для диабетиков и больных ЖКТ

Роскачество предупредило о рисках патоки для диабетиков и больных ЖКТ

Специалисты Роскачества рассказали о вреде патоки для диабетиков и людей с заболеваниями ЖКТ. Этот подсластитель вызывает резкие скачки глюкозы и проблемы с пищеварением, особенно при регулярном избыточном потреблении.

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