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Агент Батракова о будущем: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»

Ранее полузащитник «Локомотива» был признан лучшим молодым футболистом чемпионата России. 19-летний игрок сейчас является бомбардиром команды.

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