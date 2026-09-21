Почему Эр-Рияд вышел из проекта mBridge: геополитический контекст

Что весьма любопытно на фоне прочих метаний саудитов. На сей раз речь идет о блокчейн-платформе, которая вызвала особенное беспокойство США — из-за опасений, что участники могут использовать ее для обхода традиционных платежных систем, в которых доминирует доллар.