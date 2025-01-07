Даже самый ярый нацист Украины просит "перемирия на любых условиях""Если будет перемирие на любых условиях, 20 января или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока.
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