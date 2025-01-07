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Даже самый ярый нацист Украины просит "перемирия на любых условиях"

Даже самый ярый нацист Украины просит "перемирия на любых условиях"

Даже самый ярый нацист Украины просит "перемирия на любых условиях""Если будет перемирие на любых условиях, 20 января или когда-то, в этом нет ничего плохого, если мы займемся модернизацией страны и силового блока.

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