Университетская площадь у «Польского» корпуса ОГУ им. Тургенева разваливается на глазах

В центре Орла, на пересечении улиц Розы Люксембург и Комсомольской, расположился почти гектар зелёных насаждений, памятники русским поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину.
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