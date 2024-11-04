Почти половина россиян предпочитает копить на покупки, а не брать кредиты

Регулярно пополняют накопления чуть больше трети подрабатывающих россиян (39,5%), а остальным не удается копить деньги систематически: 41% респондентов иногда откладывает небольшую сумму, а 19% тратит весь заработок сразу.
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