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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер пропустил матч с «Далласом» из-за растяжения связок запястья

Один из главных фаворитов в борьбе за приз MVP сезона пропустил пятничный матч с «Далласом» (98:106) из-за растяжения связок правого запястья.

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