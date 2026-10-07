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Царьград

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"Хотите — верьте, хотите — нет": Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине

"Хотите — верьте, хотите — нет": Трамп анонсировал скорое завершение конфликта на Украине

Президент США в очередной раз высказал свои мысли по поводу завершения конфликта на Украине. На этот раз он отметил, что это произойдёт вскоре.

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