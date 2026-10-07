Президент США в очередной раз высказал свои мысли по поводу завершения конфликта на Украине. На этот раз он отметил, что это произойдёт вскоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон приглас...
- Лукашенко поздрав...
- ИК "Подожгли школу с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым