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«Искандеры» разнесли ж/д станцию в Днепропетровске, а в Орджоникидзе «Герани» расколошматили элитных бандеровцев, сорвав планы прорыва

«Искандеры» разнесли ж/д станцию в Днепропетровске, а в Орджоникидзе «Герани» расколошматили элитных бандеровцев, сорвав планы прорыва

«Искандеры» разнесли ж/д станцию в Днепропетровске, а в Орджоникидзе «Герани» расколошматили элитных бандеровцев, сорвав планы прорыва Юлия СоколоваУдарные беспилотники разнесли место, откуда элитные резервы ВСУ собирались отправиться на прорыв.

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