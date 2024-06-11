Движение транспорта в центре Краснодара будет закрыто 12 июня

В Краснодаре готовятся к празднованию Дня России. Для обеспечения безопасности дорожных движений во время торжественных мероприятий власти приняли решение о временном ограничении движения транспорта в центральной части города.
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