В Удмуртии перед судом предстанет группа наркозакладчиков

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску окончено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей г.
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