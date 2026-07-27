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Царьград

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В Краснодаре бензин АИ-92 есть на 65 из 78 АЗС

В Краснодаре бензин АИ-92 есть на 65 из 78 АЗС

В последние дни ситуация с обеспечением бензином в краевом центре существенно улучшилась. Очереди из автомобилистов, желающих заправить свои машины, на городских автозаправочных станциях стали заметно короче.

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