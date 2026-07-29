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Регионы России

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В ЛНР в результате атаки американского дрона погиб монах, ранен священник

В ЛНР в результате атаки американского дрона погиб монах, ранен священник

28 июля 2026 года в Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) американского производства "Хорнет" погиб монах Рафаил (Анисимов), насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии, сообщили на сайте Русской православной церкви.

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