Жесть: в Краснодаре неизвестный стрелял с балкона – патроны падали рядом с детьми

В то время, когда ее дети ждали ремонт велосипеда, неизвестный человек открыл стрельбу с балкона. Рядом с детьми упали два предмета, похожие на патроны – хотя самих выстрелов прозвучало больше, чем два.
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