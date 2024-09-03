Ученые сообщили, что «Оземпик» может продлевать жизнь

В эксперименте, который продолжался три года, приняли участие 17,6 тысячи человек с ожирением.Исследователи из Йельской школы медицины и Гарвардского университета опубликовали данные, согласно которым препарат «Оземпик» и аналогичные лекарства на основе семаглутида могут увеличить продолжительность жизни.