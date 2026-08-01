Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

Игорь Кузнецов

Достаточно вспомнить: Трамп открыто заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара». «Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революции. Это будет удар по нашей стране». Относительно "гонит нефть и газ" - это объяснимо, если вспомнить глобальные проекты типа "Уренгой-Памары-Ужгород", нефтепровод "Дружба"... Такую экономику создавали в СССР следуя концепции экономического взаимодействия с капстранами Европы. Времена меняются, не так просто переориентировать внешнеэкономическую деятельность. К тому же последствия 90-х ещё долго будут ощущаться. По поводу "горячей фазы" - я бы не хотел чтобы это было "по полной", служил, знаю чем это может закончится очень быстро для всех.