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Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет Новая волна эмиграции — лучшее, что ждет Украину в ближайшее время Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 31 июля Повiтряни сили Украины сбили/подавили, по их данным, 195 БПЛА из 255 запущенных.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Достаточно вспомнить: Трамп открыто заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара». «Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революции. Это будет удар по нашей стране». Относительно &quot;гонит нефть и газ&quot; - это объяснимо, если вспомнить глобальные проекты типа &quot;Уренгой-Памары-Ужгород&quot;, нефтепровод &quot;Дружба&quot;... Такую экономику создавали в СССР следуя концепции экономического взаимодействия с капстранами Европы. Времена меняются, не так просто переориентировать внешнеэкономическую деятельность. К тому же последствия 90-х ещё долго будут ощущаться. По поводу &quot;горячей фазы&quot; - я бы не хотел чтобы это было &quot;по полной&quot;, служил, знаю чем это может закончится очень быстро для всех.
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1 м.
ИК
Иосиф Калинин
Вот именно! То, что говорил Трамп, то и происходит, и никакой БРИКС этому воспрепятствовать не может. Относительно &quot;гонит нефть и газ&quot;, то хватит уже кивать на СССР и  &quot;последствия&quot; 90-х.  А, может, дело, все-таки, в  бездарной политике 2000-х, 2010-х, 2020-х...  И какая &quot;горячая фаза&quot; вам еще нужна? Ядерный удар, что-ли? Так это уже не &quot;горячая фаза&quot;, а &quot;фаза конца света&quot;!
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1 м.
ВН
Валерий Николаевич
Это будет четвертая последняя зима для Зели. Какой живучий, мер-за вец!
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1 м.