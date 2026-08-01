Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет Новая волна эмиграции — лучшее, что ждет Украину в ближайшее время Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 31 июля Повiтряни сили Украины сбили/подавили, по их данным, 195 БПЛА из 255 запущенных.
Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Достаточно вспомнить: Трамп открыто заявил, что «ненавидит, когда страны отказываются от доллара». «Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу в революции. Это будет удар по нашей стране». Относительно "гонит нефть и газ" - это объяснимо, если вспомнить глобальные проекты типа "Уренгой-Памары-Ужгород", нефтепровод "Дружба"... Такую экономику создавали в СССР следуя концепции экономического взаимодействия с капстранами Европы. Времена меняются, не так просто переориентировать внешнеэкономическую деятельность. К тому же последствия 90-х ещё долго будут ощущаться. По поводу "горячей фазы" - я бы не хотел чтобы это было "по полной", служил, знаю чем это может закончится очень быстро для всех.
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1 м.
ИК
Иосиф Калинин
Вот именно! То, что говорил Трамп, то и происходит, и никакой БРИКС этому воспрепятствовать не может. Относительно "гонит нефть и газ", то хватит уже кивать на СССР и "последствия" 90-х. А, может, дело, все-таки, в бездарной политике 2000-х, 2010-х, 2020-х... И какая "горячая фаза" вам еще нужна? Ядерный удар, что-ли? Так это уже не "горячая фаза", а "фаза конца света"!
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1 м.
ВН
Валерий Николаевич
Это будет четвертая последняя зима для Зели. Какой живучий, мер-за вец!
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1 м.
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