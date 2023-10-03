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  • dverry garry
    ЧТО ЗА ПИЗДЕЖ автор??? где ПЕРВОИСТОЧНИК??? или ты сам тут это придумал???Симоньян призвала...
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    Автор, какую "дурь" вы курите, что несёте эту ахинею!?Симоньян призвала...

Мэр Самары Лапушкина провела торжественный прием педагогов

Мэр Самары Лапушкина провела торжественный прием педагогов

Глава Самары Елена Лапушкина организовала торжественный прием педагогов. В рамках этого мероприятия преподавателей образовательных учреждений наградили благодарственными письмами, а также почетными грамотами и вручили им ценные подарки.

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