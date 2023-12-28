В Архангельске вручили новые автомобили сотрудникам Госавтоинспекции

Ключи от них сотрудникам ведомства вчера вручил начальник регионального управления МВД полковник полиции Дмитрий Остапенко17 автомобилей дорожным полицейским вручили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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