Царьград Коллаж Царьград Он был за бунт в России, протестовал против СВО, презирал народ. И всё равно продолжает работать в нашей стране за русские рубли, которые потом тратить в Израиле.
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