Ирония финской прагматичности

Пока в других странах экоактивисты пикетируют атомные станции, а политики спорят о «зелёном переходе», финны поступили просто: они признали, что ядерные отходы никуда не исчезнут, и построили для них дом на 100 тысяч лет.
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