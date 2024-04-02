В Курганской области направлено в суд уголовное дело в отношении двоих жителей региона, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений

Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Зауралья, обвиняемых в пяти фактах незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору.
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