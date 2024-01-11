Александр Овечкин получил небольшое повреждение

Лидер хоккейного клуба «Вашингтон» пропустил очередную тренировку команды из-за небольшой травмы. Об этом информирует официальный портал заокеанской лиги со ссылкой на соответствующее заявление тренера «столичных» Спенсера Карбери.
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