Новости внутренней и внешней политики в России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, Гленн Дизен, высказал мнение, что Европа нашла новую общую цель в лице «российской угрозы», чтобы оправдать свое существование и найти выход из экономических трудностей.