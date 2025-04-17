Профессор Дизен заявил, что Европа нашла общего врага в лице России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, Гленн Дизен, высказал мнение, что Европа нашла новую общую цель в лице «российской угрозы», чтобы оправдать свое существование и найти выход из экономических трудностей.
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