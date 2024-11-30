Кайрен Уилсон и Марк Аллен вышли в полуфинал Чемпионата Великобритании

Марк Аллен одержал победу над Джеком Лисовски, а Кайрен Уилсон с таким же счетом обыграл Майкла Холта в четвертьфинальных матчах Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.