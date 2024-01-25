Российских майнеров предложили временно отключать от электричества

Исследование, заказанное Ассоциацией промышленного майнинга и направленное на согласование властям, предлагает в России ввести новые правила для майнеров, выделяя их в отдельную категорию потребителей электроэнергии.
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