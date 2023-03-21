Глава администрации Джанкоя Ивин: в городе был введён режим ЧС после атаки беспилотников

В Джанкое введён режим ЧС муниципального уровня в связи с попыткой атаковать город БПЛА 20 марта. Об этом сообщил в эфире канала «Крым-24» глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.
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