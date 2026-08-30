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Защита подрывника «Северных потоков» пытается закрыть судебное производство

Защита подрывника «Северных потоков» пытается закрыть судебное производство

Адвокаты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в соучастии в подрыве «Северных потоков», пытаются выдать диверсию за самооборону.

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