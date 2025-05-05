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Дипломат считает, что Япония не готова налаживать отношения

Дипломат считает, что Япония не готова налаживать отношения

По его мнению, Япония не готова восстановить отношения с Москвой. Кроме того, местные власти делают активные политические и практические шаги, нацеленные на продолжение грубой и недружественной политики, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.

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